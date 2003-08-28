Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Maksym STELMAKH
Č. j. KRPL-117967-53/TČ-2025-180581-JON
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Č. j. KRPL-117967-53/TČ-2025-180581-JON Liberec 21. dubna 2026
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )
Adresát: Maksym STELMAKH, nar. 28.08.2003
Adresa na níž má být písemnost doručována: neznámá
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 21.4.2026 v souladu s ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu pod č.j. KRPL-117967-51/TČ-2025-180581
Protože aktuální místo bydliště jmenovaných není policejnímu orgánu známo, kdy nebyla zjištěna žádná skutečná adresa, na které by se jmenovaný zdržoval nebo si přebíral poštu na území ČR a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiná doklad totožnosti.
Tel.: 974 466 478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz
nprap. Petr Jonáš
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 21.04.2026
Sejmuto dne: 21.05.2026