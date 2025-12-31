Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Dancho SHISHKOV

Č. j. KRPL-89288-58/TČ-2025-180581-JON 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-89288-58/TČ-2025-180581-JON

         Liberec 31. prosince 2025

Sdělení  

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát: Dancho SHISHKOV, nar. 4.11.2002

Adresa na níž má být písemnost doručována: neznámá

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 31.12.2025 v souladu s ust. § 79f odst. 1, 3 tr. řádu pod č.j. KRPL-89288-56/TČ-2025-180581

Protože v případě adresáta není známá jeho adresa ani potvrzena jeho identita, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Písemnost se považuje podle zákona desátý den od tohoto oznámení za den doručení.  

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 

Tel.: 974 466 478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz

                                                                                                                                                  nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                   vrchní isnpektor

Vyvěšeno dne: 31.12.2025
Sejmuto dne: 30.01.2026

               

