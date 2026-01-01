VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti – Sofia KOWALSKA
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-50367-45/TČ-2025-181171 Semily 9. dubna 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje podle § 64 odst.
4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)
Adresát: Sofia KOWALSKA, nar. 25.12.1997
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Primátorská 1009/45, 18000 Praha 8 - Libeň
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor
Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 11.5.2025 podle § 79a odst. 1 tr. řádu pod Č.j. KRPH-47320-8/TČ-2025-
051018
Usnesení vydané dne 6.2.2026 podle § 80 a § 81 tr. řádu pod Č.j. KRPL-50367-33/TČ-2025-
181171
Usnesení vydané 27.3.2026 podle § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu pod Č.j. KRPL-50367-41/TČ-2025-
181171
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena, a protože písemnost
policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla
písemnost uložena (připravena k vyzvednutí).
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, vyvěšení této výzvy,
v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily,
Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané
schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové
schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední
desce Policie ČR sdělení.
por. Mgr. Jiří Simandl
komisař
Vyvěšeno: 9. 4. 2026
Sejmuto: 8. 5. 2026