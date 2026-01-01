Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Silvestrovské oslavy pohledem policistů
Na tísňovou linku 158 jsme přijali 261 oznámení.
Tak jako každý rok, tak i na letošní Silvestr byli policisté v celém Karlovarském kraji řádně připraveni, opět totiž očekávali větší počet oznámených událostí než v běžných pracovních či víkendových dnech. V rámci Karlovarského kraje byl na silvestrovskou noc posílen běžný výkon služby. Policisté se zaměřili především na zajištění bezpečnosti osob, dodržování veřejného pořádku a na dohled nad silničním provozem.
V průběhu posledního dne roku 2025 a následné silvestrovské noci, v době od 31. prosince 2025 od 07:00 hodin do 1. ledna 2026 do 07:00 hodin, policisté na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přijali 261 oznámení na lince tísňového volání. Ve srovnání s posledními silvestrovskými oslavami bylo přijato ve stejném časovém období o 24 oznámení více.
Pozemní komunikace v Karlovarském kraji zasypal sníh, který zejména během posledního dne roku 2025 komplikoval dopravu. Během dne tak policisté řešili drobné dopravní nehody, kterých bylo téměř 40. Naštěstí se všechny obešly bez vážného zranění.
Během silvestrovských oslav řešili policisté zhruba dvacítku oznámení, která se týkala používání zábavní pyrotechniky. Krátce po půlnoci řešili policisté v Kraslicích událost, kdy pyrotechnika vážně zranila teprve 16letého mladíka, který jí sám odpaloval.
V Sokolově s příchodem roku 2026 měl šestadvacetiletý muž vniknout do rychlého občerstvení. Objekt měl prohledat a odcizit z něj různé věci, které při útěku z místa postupně poztrácel. Policisté společně s psovodem muže po chvíli zadrželi, když se před nimi schovával za nedalekým obchodním domem.
Policisté během silvestrovských oslav vyjížděli nejčastěji k domácím sporům, rušení nočního klidu a drobným šarvátkám v domácnostech, ale i v ulicích měst. V několika případech také asistovali kolegům z Hasičského záchranného sboru.
Po půlnoci bylo přijato několik přání všeho dobrého policistům v roce 2026.
Přejeme všem občanům Karlovarského kraje úspěšně vkročení do nového roku, ve kterém budeme opět výkonem služby směřovat k tomu, abyste měli v našem regionu pocit bezpečí.
nprap. Jakub Kopřiva
1. 1. 2026