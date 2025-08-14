Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté zachránili život muži
Zahájili resuscitaci a použili automatizovaný externí defibrilátor (AED).
V neděli 10. srpna letošního roku krátce před desátou hodinou dopolední přijali policisté prap. Bc. Jiří Macák a nstržm. David Sisr z Obvodního oddělení Jáchymov oznámení o tom, že se v Jáchymově, konkrétně v ulici Dukelských hrdinů nachází muž v bezvědomí.
Policisté, kteří mají služební vozidla vybaveny automatizovaným externím defibrilátorem, dorazili na místo do pár minut. Na místě se opravdu nacházel muž v bezvědomí, kterému okamžitě začali poskytovat první pomoc. Připravili defibrilátor, kterým provedli výboj a následně pokračovali v resuscitaci až do příjezdu zdravotníků. Svým pohotovým jednáním tak muži zachránili život.
Za záchranu života a výbornou práci policistům poděkovali zástupci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. K poděkování se připojil také ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa. „Kolegové při tomto zásahu prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl ředitel.
Samotní policisté sdělili, že jsou velice rádi, že se jim muže podařilo zachránit.
nprap. Jan Bílek
14.8.2025