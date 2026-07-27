Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté na mistrovství světa v motokrosu v Lokti

Oblíbenou akci navštívilo v letošním roce téměř 36 tisíc lidí. 

Od pátku 24. do neděle 26. července letošního roku proběhla v Lokti policejní akce. Jejím cílem bylo eliminovat trestné činnosti, porušování veřejného pořádku a dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu v souvislosti s konaným mistrovstvím světa v motokrosu, které nakonec dle pořadatelů navštívilo přibližně 36 tisíc lidí z celého světa.

V motokrosovém areálu na bezpečnost osob a zajišťování veřejného pořádku dohlíželi čeští policisté společně se svými německými kolegy. Celkem bylo do akce nasazeno v denních i nočních hodinách 156 policistů ze služby pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie.

Akce se zúčastnili i policisté z oddělení tisku a prevence, kteří se preventivní činností snažili zamezit krádežím osobních věcí návštěvníků, zejména ze stanů, vozidel, přívěsů, a to jak v kempech, tak i na parkovištích. Policisté rozdávali letáčky ve třech jazycích s upozorněním, aby si návštěvníci motokrosového šampionátu dávali pozor na své osobní věci a nenechávali ve svých vozidlech cenné věci, které by lákaly případné zloděje.

Tento šampionát byl nejklidnějším v historii, alespoň tedy pohledem policistů. Ti neřešili nemuseli řešit téměř řádné krádeže či konflikty, jak tomu bylo v minulých letech.

V průběhu akce tedy nedošlo k narušení veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se během mistrovství v Lokti chovali bezproblémově a v případě potřeby dbali pokynů policistů.

nprap. Jakub Kopřiva
27.7.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 