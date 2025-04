Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté doprovodili rodící ženu do nemocnice

KARLOVARSKO – Stela se narodila za necelou hodinu od příjezdu k nemocnici.

Policisté z Dálničního oddělení Lubenec, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, vykonávali ve čtvrtek 10. dubna letošního roku dohled nad dodržováním pravidel v silničním provozu na pozemních komunikacích na Karlovarsku. Krátce po 18:30 hodin policisty na průtahu v Karlových Varech předjelo vozidlo značky Škoda, které se policisté rozhodli předepsaným způsobem zastavit a provést silniční kontrolu. Při silniční kontrole řidič vozidla policistům okamžitě sdělil, že jeho žena, která byla taktéž ve vozidle, začíná rodit a potřebovali by poskytnout asistenci v podobě doprovodu za použití „majáků“, z důvodu co nejrychlejšího převozu ženy do nemocnice v Karlových Varech.

Policisté neváhali ani vteřinu, běželi do svého služebního vozidla a za použití výstražného zvukového a rozhlasového zařízení „protáhli“ osobní automobil značky Škoda městem Karlovy Vary až k objektu karlovarské nemocnice. Žena byla v nemocnici za necelé čtyři minuty, od doby, kdy policisté automobil značky Škoda zastavili na průtahu.

Nastávající maminka byla u nemocnice předána do péče zdravotníků. „Policisté neváhali, na nic nečekali a okamžitě nám pomohli. Díky nim jsme se do nemocnice dostali o několik minut dříve, než bychom se dostali bez jejich doprovodu. Malá se narodila necelou hodinu po příjezdu k nemocnici, takže to bylo opravdu všechno na poslední chvíli. Dcera se jmenuje Stela, vše proběhlo bez komplikací, je zdravá, stejně jako její statečná maminka. Policistům bych chtěl ještě jednou poděkovat,“ uvedl novopečený tatínek.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 4. 2025

