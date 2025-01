Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po 12leté dívce

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po pohřešované 12leté dívce z Aše, která je přibližně 175 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a dlouhé hnědé vlasy.

Další informace k pohřešované naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba vypátrána).



Pohřešování dívky oznámil dnes, tedy 10. ledna 2025, její otec. Ten uvedl, že dívku naposledy viděla její matka včerejšího dne 9. ledna 2025 kolem 14:00 hodin a měla se téhož dne do 20:00 hodin vrátit domů. Od té doby se však domů nevrátila ani o sobě nepodala příbuzným žádnou zprávu. V době odchodu z domova měla na sobě bílou zimní prošívanou bundu do pasu, bílé upnuté legíny a černé tenisky s modrou podrážkou. Pohřešovaná by měla mít u sebe mobilní telefon, ale bez SIM karty. Dívka se s ničím neléčí a neužívá žádné léky.

Podle dosud zjištěných informací se dívka měla pohybovat ve společnosti své kamarádky. Naposledy se dívky měly vidět dnes kolem 12:00 hodin u nějakého obchodu v Selbu v SRN, odkud pohřešovaná odešla neznámo kam. Dívka se v současné době může pohybovat na Ašsku, ale i na území SRN, a to v příhraničí České republiky a Bavorska.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

10. 1. 2025

