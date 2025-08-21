Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muž vyhrožoval sebevraždou

Čin mu nakonec rozmluvila policejní vyjednavačka. 

Ve středu 13. srpna letošního roku krátce po sedmnácté hodině oznámil na tísňovou linku šestačtyřicetiletý muž v Karlových Varech, že chce ukončit svůj život, kdy měl uvést místo, kde se nachází.

Na místo okamžitě vyjeli policisté z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kteří už muže na místě nenašli. Ten však opakovaně volal na tísňovou linku, kde měl policisty vulgárně urážet. Po několika minutách se jim muže podařilo vypátrat v ulici Jateční, kde stál přibližně pět metrů od břehu v řece Ohři. S policisty na místě nespolupracoval a postupoval dále ke středu řeky. Nechtěl komunikovat ani s hasiči, a tak byl na místo přivolán policejní vyjednavač. Policistce se po příjezdu na místo podařilo s mužem navázat kontakt, přičemž začal spolupracovat. Po pár minutách se vrátil na břeh, kde se měl dále chovat agresivně a vulgárně. Následně byl ošetřen Zdravotnickou záchrannou službou.

Policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,76 promile.

Poté bylo rozhodnuto o převozu muže na psychiatrické oddělení do nemocnice v Ostrově.

nprap. Jan Bílek
21. 8. 2025

Související dokumenty

  • Video
    Velikost souboru: 66,0 MB / formát MOV

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 