Muž vyhrožoval sebevraždou
Čin mu nakonec rozmluvila policejní vyjednavačka.
Ve středu 13. srpna letošního roku krátce po sedmnácté hodině oznámil na tísňovou linku šestačtyřicetiletý muž v Karlových Varech, že chce ukončit svůj život, kdy měl uvést místo, kde se nachází.
Na místo okamžitě vyjeli policisté z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kteří už muže na místě nenašli. Ten však opakovaně volal na tísňovou linku, kde měl policisty vulgárně urážet. Po několika minutách se jim muže podařilo vypátrat v ulici Jateční, kde stál přibližně pět metrů od břehu v řece Ohři. S policisty na místě nespolupracoval a postupoval dále ke středu řeky. Nechtěl komunikovat ani s hasiči, a tak byl na místo přivolán policejní vyjednavač. Policistce se po příjezdu na místo podařilo s mužem navázat kontakt, přičemž začal spolupracovat. Po pár minutách se vrátil na břeh, kde se měl dále chovat agresivně a vulgárně. Následně byl ošetřen Zdravotnickou záchrannou službou.
Policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,76 promile.
Poté bylo rozhodnuto o převozu muže na psychiatrické oddělení do nemocnice v Ostrově.
