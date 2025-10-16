Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Kriminalisté vyšetřují pokus vraždy
Podezřelého muže policisté zadrželi.
Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se od včerejších večerních hodin zabývají násilným trestným činem, ke kterému došlo v Horní Blatné na Karlovarsku.
Krátce před sedmou hodinou večerní přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o napadení cizinky v obchodě se smíšeným zbožím.
Podezřelý muž měl přijít do místního obchodu, který již několikrát v minulosti navštívil, ale tentokrát s elektrickým zahradním nástrojem. Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ní zaútočit. Napadání ženy zanechal až poté, co ho okřikl místní kolemjdoucí muž.
Na místo ihned vyjela policejní hlídka, která poblíž zadržela dvaatřicetiletého cizince. Policisté s ním provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol i test na návykové látky, které vyšly negativní.
Napadené pětapadesátileté ženě byla poskytnuta první pomoc a následně byla s vážným zraněním v horní polovině těla převezena vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice.
Motiv činu je předmětem vyšetřování. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.
V současné době probíhají úkony trestního řízení a kriminalisté na případu usilovně pracují.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
16. 10. 2025