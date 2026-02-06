Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Falešný policista
Evidujeme desítku podvodných telefonátů.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje upozorňuje veřejnost na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Jen od včerejšího dne bylo přijato na tísňové lince 158 na desítku oznámení.
Pachatelé se vydávají za policisty a snaží se u občanů vyvolat strach o jejich finance. V konkrétních případech se volající představuje například jako „nprap. Martin Otava z Obvodního oddělení Cheb“ a informuje poškozené o údajném pokusu o zneužití jejich identity – například při sjednání půjčky s plnou mocí. Aby zvýšili důvěryhodnost, následně mohou zasílat e-maily s falešnými služebními průkazy či dalšími dokumenty. Poškozené se snaží zatáhnout do další komunikace, často je přepojují na údajné pracovníky bank nebo České národní banky. Ti pak například tvrdí, že došlo k neoprávněnému přihlášení do bankovního účtu a snaží se oběť přimět k dalším krokům, například k přesunu komunikace na aplikace typu WhatsApp.
Policie ČR důrazně upozorňuje:
• Policie tímto způsobem nikdy nekomunikuje a neřeší podobné záležitosti po telefonu.
• Policie ani jiné instituce po vás nebudou chtít citlivé údaje, přístupové údaje k účtům ani vás nenutí jednat pod časovým tlakem.
• Pokud vás někdo žádá o přesun komunikace na jiné platformy (např. WhatsApp), jedná se s vysokou pravděpodobností o podvod.
Doporučení pro veřejnost:
• V případě podobného telefonátu hovor okamžitě ukončete.
• Nikomu nesdělujte své osobní ani bankovní údaje.
• Nic nepodepisujte a neklikejte na zaslané odkazy.
• Ověřte si situaci přímo u Policie ČR nebo vaší banky na oficiálních kontaktech.
• Podezřelé jednání neprodleně oznamte na linku 158.
Není vyloučeno, že pachatelé kontaktovali další osoby, které se dosud neobrátily na policii.
Policie apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví a jejich cílem je vyvolat strach a přimět vás k unáhlenému jednání.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
2. 6. 2026