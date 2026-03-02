Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Drogová problematika ve věznicích
Kriminalisté odhalili několik desítek případů distribuce drog.
Sokolovští kriminalisté specializující se na drogovou problematiku ve věznicích v Kynšperku nad Ohří a v Horním Slavkově, se ve spolupráci s pověřenými policejními orgány z oddělení prevence a stížností obou věznic, i nadále úspěšně zaměřují na distribuci omamných a psychotropních látek, směřujících k odsouzeným. Jen v loňském roce sokolovští kriminalisti ve zmíněné spolupráci zrealizovali hned několik takových případů.
Do věznice v Kynšperku nad Ohří v roce 2025 například putovala zásilka s časopisem, ve kterém dozorci odhalili, že na několika stránkách je vlepeno větší množství fentanylových náplastí. V takzvaných psaníčkách pak byla nalezena další nepovolená látka, marihuana.
Podobná situace je i ve věznici v Horním Slavkově, kam byl poštou odeslán balík, adresovaný konkrétnímu vězni. V balíku byl při jeho kontrole nalezen diář s poslepovanými deskami, ve kterém byly ukryty dva sáčky s neznámou krystalickou látkou. V dalším balíku adresovaném jinému vězni, byl nalezen igelitový sáček s bílou krystalickou látku v tubě krému na holení. V jiném případě byla při kontrole balíku nalezena bílá krystalická látka zašitá do švů spodního prádla.
Jak je z těchto případů patrné, největší zájem ze strany odsouzených, je o drogu pervitin, fentanyl, z léčiv pak SUBOXONE, obsahující zakázanou látku buprenorfin. Kriminalisté se často potýkají s velice sofistikovanými způsoby, kterými se osoby za zdmi věznice snaží drogu získat, či sami „propašovat“ do věznice.
Kriminalistům se v úzké spolupráci s příslušníky prevence a stížností kynšperské věznice v minulosti podařilo objasnit také případ, kdy odsouzení omamné a psychotropní látky získávali na pracovišti mimo věznici. Tyto látky pak distribuovali mezi další odsouzené.
Osoba, která do věznice drogu posílá nebo se na tomto jednání jakkoliv podílí, samozřejmě páchá trestnou činnost. Tyto osoby byly v rámci zmíněných případů hnány k odpovědnosti.
Trestní zákoník hovoří jasně, kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
Kriminalisté budou ve spolupráci s oběma věznicemi i nadále pokračovat v boji s touto závažnou drogovou problematikou.
nprap. Jakub Kopřiva
2.3.2026