Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

AKTUALIZACE: Dítě v ohrožení

KARLOVARSKÝ KRAJ – Pátráme po 13letém chlapci.

Aktualizace k 10. 6. 2025 k 8:30 hod.

Odvolali jsme pátrání po 13letém chlapci z Františkových Lázní. Pohřešovaný chlapec byl vypátrán a je v pořádku. Děkujeme všem za sdílení pátrací relace a veškeré poznatky.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 13letém chlapci z Františkových Lázní, který je asi 155 cm vysoké hubené postavy, má hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že je odkaz již neaktivní, byla pohřešovaná osoba nalezena).

Pohřešovaný chlapec odjel v pondělí 9. června letošního roku krátce po 6. hodině ranní vlakem z Kraslic do Sokolova po víkendu stráveném u rodiny. Vlakem měl pokračovat do Františkových Lázní do školy, ale v Sokolově vystoupil. Dle aktuálně zjištěných informací měl být naposledy viděn kolem 19:30 hodin ve Františkových Lázních na hřišti, a to svým kamarádem a jeho matkou.

Na sobě měl černé kraťasy, tmavou mikinu a černé boty Nike. S sebou měl zelený batoh Fortnite a freestyle koloběžku. Mobilní telefon u sebe nemá.



Pohřešovaný neužívá žádné léky a neléčí se s žádnou nemocí. Nikdy v minulosti se nestalo, že by se nevrátil do svého bydliště.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému chlapci volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

10. 6. 2025



vytisknout e-mailem