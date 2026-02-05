Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Pátráme po seniorce
Jestli jste zaznamenali její pohyb nebo pokud ji někde uvidíte, kontaktujte policisty.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po pohřešované seniorce. Žena byla nalezena za pomoci vrtulníku v lesním porostu, avšak bohužel bez známek života.
Děkujeme všem za spolupráci, za veškeré poznatky od občanů a sdílení pátrací relace.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
5. února 2026
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 81leté ženě z Kolínska, která odešla z místa bydliště dnes, tj. 5. února 2026, v přesně nezjištěný čas a neznámo kam.
Bližší informace k pohřešované ženě naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17310205260104 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě, že seniorku uvidíte nebo pokud jste zaznamenali její pohyb, kontaktujte policisty na tísňové lince 158.
