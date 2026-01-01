Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Zebra se za tebe nerozhlédne
Dopravní dopoledne v Lokti bavilo i poučilo.
V tomto týdnu probíhá na území celé České republiky preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, která je zaměřena na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. Do této celorepublikové kampaně se zapojili také policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ve spolupráci s organizací BESIP.
Pro žáky základní školy v Lokti si policisté společně s BESIP připravili dopravní dopoledne, jehož cílem bylo hravou a srozumitelnou formou připomenout dětem základní pravidla bezpečného chování v dopravě. Děti se mohly setkat i s oblíbeným maskotem zebry, který celou akci doprovázel a přispěl k příjemné atmosféře.
Školáci se utkali v několika dopravně-bezpečnostních disciplínách. Prověřili si například znalosti povinné výbavy jízdního kola, správný postup při přecházení přes přechod pro chodce, povědomí o reflexních prvcích u chodců nebo znalost základních dopravních značek. Vše probíhalo formou soutěží a praktických ukázek, které děti aktivně zapojily a motivovaly k pozornosti.
Na závěr obdržel každý účastník drobné odměny od Zebry, které byly tematicky zaměřeny na dopravní výchovu a bezpečnost v silničním provozu. Dopravní dopoledne si užili nejen samotní organizátoři, ale především děti, které si z akce odnesly cenné informace, nové zkušenosti i pozitivní zážitky. Preventivní akce tohoto typu mají nezastupitelný význam, neboť pomáhají dětem osvojit si správné návyky v dopravě již od útlého věku.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
8. 4. 2026