Tragická dopravní nehoda na Sokolovsku

Převrácená čtyřkolka na lesní cestě si bohužel vyžádala jeden lidský život. 

V sobotu 16. srpna letošního roku krátce po třiadvacáté hodině jsme na tísňovou linku přijali oznámení o dopravní nehodě čtyřkolky, ke které mělo dojít u obce Tatrovice na Sokolovsku. K té mělo dojít tak, že šestadvacetiletý řidič čtyřkolky značky TGB z dosud nezjištěných příčin vyjel vlevo mimo pozemní komunikaci do lesa, kde havaroval.

Při dopravní nehodě utrpěl bohužel dvaadvacetiletý spolujezdec zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Šestadvacetiletý muž utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.

U dvaadvacetiletého muže byla nařízena soudní pitva a u šestadvacetiletého muže byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření. 

nprap. Jan Bílek
18.8.2025

