Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
S nožem v ruce chtěl peníze
Policisté ho zadrželi a nakonec skončil ve vazbě.
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.
V pátek 30. ledna letošního roku kolem 20:30 hodin měl čtyřicetiletý muž přijít v jednom z parků v Chodově ke skupince tří osob. Následně měl přistoupit ke třiadvacetiletému muži a chtít po něm finanční prostředky či cokoliv jiného, co má u sebe. Ten mu měl odpovědět, že u sebe nic nemá a na to měl obviněný zareagovat tak, že vytáhl kuchyňský nůž, se kterým mu měl začít vyhrožovat. Po chvíli měl nožem před ním začít máchat a přitom mu poškodit bundu. Vzápětí začal třiadvacetiletý muž z místa utíkat. Obviněný se za ním vydal a neustále mu měl vyhrožovat pobodáním. Když třiadvacetiletý muž řekl, že zavolá policii, tak obviněný svého agresivního jednání zanechal a z místa utekl.
O chvíli později napadený muž vše oznámil na tísňovou linku policie. Policisté se ve spolupráci s kriminalisty začali incidentem okamžitě zabývat a zhruba po hodině jednačtyřicetiletého muže zadrželi.
Jednačtyřicetiletý muž byl nakonec vzat do vazby.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jakub Kopřiva
2. 2. 2026