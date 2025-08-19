Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policisté se zaměřili na rychlost
Během několika hodin zkontrolovali 115 vozidel a zjistili 67 přestupků.
V neděli 17. srpna letošního roku proběhla na Sokolovsku dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena především na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Policisté se zaměřili také na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech.
Právě rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných či tragických dopravních nehod. Pamatujme, že čím rychleji jedeme, tím delší je brzdná dráha, a proto je šance řidiče zareagovat na nenadálou situaci mnohem menší. Riskantní a rychlá jízda, kterou řidiči „ušetří“ pár minut, nikdy nestojí za riziko vážné dopravní nehody. Je lepší dorazit do cíle o něco později, nežli přijít o to nejcennější, co máme, o život.
Od začátku roku do konce července došlo na území Karlovarského kraje k přibližně 1300 dopravním nehodám, při nichž bohužel 9 osob utrpělo smrtelná zranění.
Do akce byly zapojeny téměř tři desítky policistů, kteří zkontrolovali 115 vozidel a zjistili 67 přestupků, z nichž 64 vyřešili příkazem na místě a 3 oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 53 řidičů, 35 v obci a 18 mimo obec.
Policisté v Karlovarském kraji se budou i nadále věnovat dodržování stanovených rychlostních limitů.
nprap. Jan Bílek
19.8.2025