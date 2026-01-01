Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policejní kontroly na vodní nádrži Horka
Policistům při kontrolách „pomáhá“ i čtyřkolka.
Jelikož vodní nádrž Horka spadá do ochranného pásma vodního zdroje, je jakýkoli vstup a to i do okolí, přísně zakázán. Policisté z obvodních oddělení Františkovy Lázně a Habartov i v letošním roce častěji provádějí kontroly neoprávněných vstupů a rybaření na vodní nádrži.
Policisté se zaměřují na rybáře, kteří i přes vyslovený zákaz na vodní nádrži rybaří.
Kontrolovat budou policisté také neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje. I tam je vstup přísně zakázán. Policejní kontroly probíhají přes den, ale i v noci v nepravidelných intervalech spolu s pracovníky Povodí Ohře po celou rybářskou sezonu. I v letošním roce policisté kontrolují okolí vodní nádrže Horka, konkrétně hůře přístupný terén či lesní cesty, pomocí čtyřkolky.
Každoročně policisté řeší několik případů porušení zákazu rybolovu nebo také zákaz vjezdu vozidel k nádrži. Upozorňujeme, že ten, kdo bude přistižen při rybaření v nádrži, bude řešen ve správním řízení. Těm, kteří se dopustí přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí až 8 tisíc pokuta a zákaz činnosti do jednoho roku nebo může být uloženo propadnutí věci či může být věc zabrána.
V případě, že se někdo dopustí škody vyšší než 5 tisíc korun, půjde o trestný čin pytláctví. Za tento trestný čin by pachateli hrozil trest odnětí svobody a to až na dva roky.
nprap. Jakub Kopřiva
8. 7. 2026