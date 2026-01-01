Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policejní kontroly na vodní nádrži Horka

Policistům při kontrolách „pomáhá“ i čtyřkolka. 

Jelikož vodní nádrž Horka spadá do ochranného pásma vodního zdroje, je jakýkoli vstup a to i do okolí, přísně zakázán. Policisté z obvodních oddělení Františkovy Lázně a Habartov i v letošním roce častěji provádějí kontroly neoprávněných vstupů a rybaření na vodní nádrži.

Policisté se zaměřují na rybáře, kteří i přes vyslovený zákaz na vodní nádrži rybaří.

Kontrolovat budou policisté také neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje. I tam je vstup přísně zakázán. Policejní kontroly probíhají přes den, ale i v noci v nepravidelných intervalech spolu s pracovníky Povodí Ohře po celou rybářskou sezonu. I v letošním roce policisté kontrolují okolí vodní nádrže Horka, konkrétně hůře přístupný terén či lesní cesty, pomocí čtyřkolky.

Každoročně policisté řeší několik případů porušení zákazu rybolovu nebo také zákaz vjezdu vozidel k nádrži. Upozorňujeme, že ten, kdo bude přistižen při rybaření v nádrži, bude řešen ve správním řízení. Těm, kteří se dopustí přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí až 8 tisíc pokuta a zákaz činnosti do jednoho roku nebo může být uloženo propadnutí věci či může být věc zabrána.

V případě, že se někdo dopustí škody vyšší než 5 tisíc korun, půjde o trestný čin pytláctví. Za tento trestný čin by pachateli hrozil trest odnětí svobody a to až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva
8. 7. 2026 

Odkazy do noveho okna

01 Foto Horka

01 Foto Horka 

Detailní náhled

02 Foto Horka

02 Foto Horka 

Detailní náhled

03 Foto Horka

03 Foto Horka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 