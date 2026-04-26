Pátráme po pohřešovaném 13letém chlapci
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Sokolovští policisté pátrají po pohřešovaném 13letém chlapci ze Sokolova, který je přibližně 160 cm vysoké střední postavy, má středně dlouhé hnědočerné vlasy a modré oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešování chlapce oznámila jeho matka. Ta uvedla, že měl její syn včerejšího dne, tedy v sobotu 25. dubna letošního roku, odejít kolem třinácté hodiny v Sokolově vyhodit odpadky, přičemž se už domů nevrátil. Na sobě měl mít šedé kraťasy, tričko a modrou kšiltovku. Pohřešovaný chlapec se s ničím neléčí a neužívá žádné léky. Mobilní telefon u sebe nemá.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému chlapci volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
26.4.2026