Pátráme po pohřešovaném 13letém chlapci

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Sokolovští policisté pátrají po pohřešovaném 13letém chlapci ze Sokolova, který je přibližně 160 cm vysoké střední postavy, má středně dlouhé hnědočerné vlasy a modré oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešování chlapce oznámila jeho matka. Ta uvedla, že měl její syn včerejšího dne, tedy v sobotu 25. dubna letošního roku, odejít kolem třinácté hodiny v Sokolově vyhodit odpadky, přičemž se už domů nevrátil. Na sobě měl mít šedé kraťasy, tričko a modrou kšiltovku. Pohřešovaný chlapec se s ničím neléčí a neužívá žádné léky. Mobilní telefon u sebe nemá. 

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému chlapci volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
26.4.2026

