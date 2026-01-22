Policie České republiky  

Pátráme po pohřešované dívce

Ta se nevrátila ke svému otci. 

Sokolovští kriminalisté pátrají po pohřešované 15leté dívce z Královského Poříčí na Sokolovsku, která je přibližně 170 cm vysoké střední postavy, má krátké hnědočerné vlasy a hnědé oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Dívka je v současné době umístěna v Dětském domově Měcholupy. Od 9. do 11. ledna byla na dovolence u svého otce v Královském Poříčí. Právě 11. ledna letošního roku jí měl otec pustit ke své kamarádce, odkud se ale už dívka nevrátila a odešla neznámo kam. Na sobě měla mít černou péřovou bundu, modré džínové kalhoty a bílé polobotky.  

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
22.1.2026

