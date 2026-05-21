Odcizil vše, co našel
Způsobil škodu téměř 400 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Kraslice sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci třiatřicetiletému muži ze Sokolovska.
Podezřelý muž měl na začátku května letošního roku po překonání oplocení vstoupit do jednoho z areálů v Kraslicích na Sokolovsku. Poté přistoupil k budově, poškodil okno a vniknul do vnitřních prostor. V budově poškodil několik dveří, které vedly do různých místností, přičemž se do nich dostal a prohledal je. Z budovy poté odcizil několik hudebních nástrojů a příslušenství, skleněné a plastové lahve či různé písemnosti. Některé z odcizených věcí se muži podařilo z místa odvézt. Několik dalších věcí si připravil k odcizení mimo budovu, ale když se pro ně vrátil, zřejmě se zalekl a z místa utekl.
Policisté se oznámením začali okamžitě zabývat a druhý den se jim podařilo podezřelého muže vypátrat a zadržet.
Svým jednáním měl způsobit škodu na odcizených a poškozených věcech přibližně 400 tisíc Kč.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.
nprap. Jan Bílek
21.5.2026