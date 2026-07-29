Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravní nehoda v Chodově
Řidič osobního vozidla z místa odjel.
Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 25. července letošního roku v Chodově v ulici Hlavní. Dosud nezjištěný řidič vozidla zřejmě značky Hyundai I20 světle modré barvy kolem osmé hodiny ranní z dosud nezjištěných příčin narazil do zaparkovaného přívěsu. Po nárazu měl na místě zastavit, zkontrolovat poškození a z místa následně odjet, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Dle zjištěných informací měla vozidlo řídit mladá žena.
Sokolovští dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, či řidiče osobního vozidla zachyceného na fotografii, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na tel. 974 376 250/251.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
29.7.2026