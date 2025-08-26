Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravní nehoda dvou motocyklů
Jeden z řidičů musel být do nemocnice transportován letecky.
V pondělí 25. srpna letošního roku krátce před patnáctou hodinou odpolední došlo na pozemní komunikaci číslo II/208 u obce Krásno k dopravní nehodě dvou motocyklů. K té mělo dojít tak, že pětadvacetiletý řidič motocyklu značky Kawasaki jedoucí ve směru od Bečova nad Teplou do obce Krásno při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost a přejel do protisměru. Tam se střetnul s protijedoucím motocyklem značky Yamaha.
Pětadvacetiletý řidič utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Druhý řidič utrpěl zranění, se kterými byl do nemocnice převezen Zdravotnickou záchrannou službou.
Policisté u obou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 220 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti jsou nadále v šetření.
nprap. Jan Bílek
26.8.2025