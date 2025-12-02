Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Sokolovsku
Policisté zkontrolovali téměř 360 vozidel a zjistili 66 přestupků.
V minulém týdnu proběhla na Sokolovsku dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena především na věnování se řízení. Právě nevěnování se řízení je jednou z nejčastějších příčin vážných nebo dokonce tragických dopravních nehod. Do této skupiny lze zařadit také to, že řidič nesmí při řízení vozidla držet v ruce nebo jiným způsobem obsluhovat telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Od začátku letošního roku do konce měsíce října došlo na území Karlovarského kraje k přibližně 2 000 dopravním nehodám, při nichž bohužel zemřelo třináct osob. Přibližně pět desítek osob bylo vážně zraněno.
Téměř tři desítky policistů z dopravní a pořádkové policie během akce zkontrolovali přibližně 360 vozidel, přičemž zjistili 66 přestupků, z nichž 64 vyřešili příkazem na místě a dva oznámili příslušnému správnímu orgánu. Třináct řidičů drželo během jízdy hovorové zařízení. Dalším častým přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla či nepoužití bezpečnostního pásu. Jeden z řidičů řídil pod vlivem alkoholu. U jednoho řidiče byl zjištěn nedoplatek na dopravních pokutách.
Akce se zúčastnili také dopravní policisté ze Speciálního oddělení dohledu se speciálním vozidlem.
Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.
Obdobné akce budou i nadále pokračovat.
nprap. Jan Bílek
2.12.2025