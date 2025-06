Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou s novým vedením

RYCHNOVSKO – Plukovníka Daníčka uvedl do funkce krajský ředitel.

V pondělí 2. června 2025 ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka uvedl oficiálně do funkce nového ředitele i zástupce ředitele územního odboru Rychnov nad Kněžnou.

Počínaje dnem 1. června 2025 je ustanoven do pozice ředitele územního odboru plk. Mgr. Josef Daníček, který k Policii ČR nastoupil 15. prosince 1996, přičemž působil na mnoha pozicích, a to i na základních útvarech. Do konce května letošního roku působil ve funkci zástupce ředitele územního odboru plk. Ing. Vladimíra Vacha, který odešel na vlastní žádost z osobních důvodů. „Děkuji za příležitost vést tento tým skvělých lidí, kteří jsou moji nejbližší a jsou profesionálové ve svém oboru. Komunikace s nimi si velice vážím. Chci pokračovat v dobře započaté práci mých předchůdců, kterých si velmi cením. Máme do budoucna jasně stanovené cíle a priority, kterých budeme chtít společně dosáhnout,“ uvedl nově ustanovený ředitel územního odboru plk. Mgr. Josef Daníček.

Ke stejnému dni je ustanoven do funkce jeho zástupce plk. Mgr. Martin Strouhal, který k Policii ČR nastoupil dne 1. května 2006 a rovněž prošel pestrou policejní praxí a Rychnovsko je jeho domovem. „Děkuji za důvěru, která je do mě vložena. Těším se na spolupráci s vynikajícím týmem policistů na celém Rychnovsku,“ uvedl krátce po svém ustanovení plk. Mgr. Martin Strouhal.

„Oběma kolegům přeji do jejich nadcházející pracovní etapy dostatek štěstí, úspěchů a samozřejmě správná rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že nové vedení územního odboru úspěšně naváže na to předchozí. V neposlední řadě bych rád touto cestou poděkoval dnes již bývalému řediteli plk. Ing. Vladimíru Vachovi za vše, co pro Policii ČR udělal, moc si jej za to vážím a do dalšího života mu přeji jen to dobré,“ dodal plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

mjr. Magdaléna Vlčková

2.6.2025

