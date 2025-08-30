Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po vězni

Odsouzený odešel z nestřeženého pracoviště v Chrášťanech. 

Kriminalisté vyhlásili v pátek 29. srpna 2025 ve večerních hodinách pátrání po 48letém vězni, který odešel v přesně nezjištěný čas z nestřeženého pracoviště v Chrášťanech.

Bližší informace k vězni naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1090830250116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud jste muže někde viděli nebo jej někde spatříte, volejte policisty na linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
30. srpna 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 