Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po 14leté dívce

Pokud jste ji někde viděli nebo uvidíte, ozvěte se nám. 

Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 14leté dívce, která se měla v pátek 6. března 2025 vrátit z vycházky zpátky do Diagnostického ústavu v Dobřichovicích, což ale tak neučinila.

Bližší informace k dívce naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21580306260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud jste zaznamenali pohyb hledané dívky nebo ji někde uvidíte, obraťte se s informacemi na policii zavoláním na linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 