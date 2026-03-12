Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátráme po 14leté dívce
Pokud jste ji někde viděli nebo uvidíte, ozvěte se nám.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ vyhlásili pátrání po 14leté dívce, která se měla v pátek 6. března 2025 vrátit z vycházky zpátky do Diagnostického ústavu v Dobřichovicích, což ale tak neučinila.
Bližší informace k dívce naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21580306260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud jste zaznamenali pohyb hledané dívky nebo ji někde uvidíte, obraťte se s informacemi na policii zavoláním na linku 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. března 2026