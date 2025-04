Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj byl dopaden

PRAHA VENKOV VÝCHOD – Kradl převážně jízdní kola

Kriminalisté z Prahy venkov východ objasnili hned 6 případů krádeží, které má mít na kontě jediný muž.



Všechny skutky které 33letý muž spáchal se odehrály na území Prahy venkov východ, konkrétně v obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. K prvnímu případu došlo už v říjnu předchozího roku, kdy 33letý muž vniknul na pozemek rodinného domu a pokusil se vloupat do prostoru zahradního domku, to se mu ale nepodařilo. Zbylých 5 případů evidují policisté již v tomto roce, a to v únoru a březnu. Muž se zaměřoval především na jízdní kola, která odcizil například z pozemku rodinného domu, z garáže, sklepní kóje nebo ze zahradního domku.



V jednom z případů se mu podařilo vloupat do prodejny stavebnin, kde odcizil finanční hotovost ve výši 30 000 Kč. V dalších případech se vloupal do bytového domu, kde z kolárny a sklepních kójí odcizil celkem 5 jízdních kol celkové hodnotě téměř 100 000 Kč. V posledním případě se v poslední den měsíce března muž vloupal do zahradního domku u rodinného domu, kde odcizil celkem 4 jízdní kola. Na místo krádeže byl přivolán i služební pes Zirkon se svou psovodkou pprap. Ing. Janou Jandovou, kdy Zirkon zachytil pachovou stopu a po té se vydal. Určil tak trasu, kterou si 33letý muž vybral k útěku. Na základě toho pak kriminalisté dohledali podezřelého muže.



Začátkem minulého týdne kriminalisté 33letému muži sdělili podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu že muž je recidivista, který byl v podmínce, je nyní v soudní vazbě a odsud poputuje přímo do výkonu trestu odnětí svobody. Za krádeže mu nyní hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

11. dubna 2025

