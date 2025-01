Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speciální kontrola zaměřená na věnování se řízení

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté územního odboru se zaměřili hlavně na to, zda řidiči za jízdy netelefonují.

Ve světě, kde je čas cennější než kdy dřív, se používání mobilních telefonů za volantem stává alarmujícím trendem. Policie po celé republice proto zahájila speciální kontrolní akce zaměřené na řidiče, kteří nedodržují pravidla silničního provozu.

Hlavním cílem těchto speciálních kontrol je zvýšit bezpečnost na silnicích tím, že se zaměří na řidiče, kteří během jízdy neoprávněně používají mobilní telefony. Tato praktika je totiž jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Používání telefonu za volantem odvádí pozornost řidiče od řízení, což může mít fatální důsledky. Neustále rostoucí počet nehod, které jsou způsobeny nepozorností, přiměl dopravní policii k tomu, aby se intenzivněji zaměřila na tuto problematiku. Kromě zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je dalším důvodem těchto kontrol také snaha o zlepšení celkové dopravně bezpečnostní situace na pozemních komunikacích.

Speciální kontrolní akce probíhají po celé republice a jsou realizovány ve spolupráci dopravních policistů a policistů obvodních oddělení. Během těchto akcí jsou řidiči kontrolováni nejen na používání mobilních telefonů, ale také na dodržování dalších pravidel silničního provozu. Jedna z takových akcí proběhla v prvním lednovém týdnu tohoto roku, kdy bylo zkontrolováno několik stovek řidičů. Výsledky ukázaly, že neoprávněné používání mobilního telefonu za jízdy bylo zjištěno celkem v pěti případech. Kromě toho policisté zaznamenali také další dopravní přestupky, jako například nevyhovující technický stav vozidla a to v celkem 10 případech. Sankce za přestupky se vyšplhaly na částku přes 22 tisíc korun.

Dopady těchto kontrol jsou již nyní patrné. Díky zvýšené přítomnosti policie na silnicích se zvyšuje povědomí řidičů o důležitosti věnování se řízení. To by mělo vést k snížení počtu dopravních nehod způsobených nepozorností. Policie plánuje v těchto kontrolách pokračovat i nadále, a to nejen v rámci speciálních akcí, ale také v rámci běžných kontrol. Dlouhodobým cílem je dosažení trvalého poklesu nehodovosti a zajištění větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Zároveň se diskutuje o možnosti zavedení přísnějších sankcí za neoprávněné používání mobilních telefonů při řízení, což by mohlo působit jako další motivace pro řidiče, aby se této nebezpečné praktiky vyvarovali.

Závěrem lze říci, že každodenní jízda si vyžaduje plnou pozornost řidiče, a používání mobilního telefonu za volantem je riziko, které si nikdo nemůže dovolit podceňovat. Díky důsledným kontrolám a zvýšenému povědomí o důsledcích nepozornosti můžeme společně přispět k bezpečnějším silnicím pro všechny. Pečujme o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních!

nprap. Veronika Borovičková

13. ledna 2025

vytisknout e-mailem