Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kontrola zaměřená na zranitelné účastníky silničního provozu
Policisté vyrazili do terénu v rámci celorepublikové akce.
Dne 7. března 2026 se uskutečnila dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na ochranu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tedy chodců a cyklistů. Do akce se zapojily hlídky dopravní policie.
Policisté se zaměřili zejména na dodržování pravidel silničního provozu ze strany řidičů ve vztahu k chodcům a cyklistům, dále kontrolovali technický stav vozidel a dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní.
Během akce policisté zkontrolovali desítky řidičů a zjistili celkem sedm přestupků. Za zjištěná porušení právních předpisů uložili pokuty v celkové výši téměř 7 200 korun.
Nejčastější zjištěné prohřešky se týkaly nevyhovujícího technického stavu vozidel, který policisté zaznamenali v pěti případech. V jednom případě byl řidič řešen za nepoužití zádržného bezpečnostního systému, tedy bezpečnostního pásu. Jeden z kontrolovaných řidičů byl přistižen při řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek.
Ve večerních hodinách se policisté zaměřili také na viditelnost zranitelných účastníků silničního provozu, především chodců a cyklistů. V této oblasti nebyl zjištěn žádný přestupek.
Policie zároveň připomíná, že chodci jsou povinni být za snížené viditelnosti mimo obec viditelně označeni reflexními prvky, například reflexní páskou, vestou nebo doplňky na oblečení. Reflexní prvky výrazně zvyšují viditelnost chodce pro řidiče a mohou tak zásadně přispět k předcházení dopravním nehodám.
Také cyklisté musí dbát na svou viditelnost. Jízdní kolo musí být vybaveno předepsanými odrazkami a za snížené viditelnosti musí mít cyklista zapnuté osvětlení – bílé světlo vpředu a červené světlo vzadu.
Podobné dopravně-bezpečnostní akce budou policisté dopravní policie realizovat i v následujících měsících s cílem zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
nprap. Veronika Borovičková
9. března 2026