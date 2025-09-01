Policie České republiky  

Konec prázdnin

Policisté o víkendu zkontrolovali stovku řidičů, udělili 47 pokut a na začátku školního roku se zaměří na přechody u škol. 

Na konci letních prázdnin se policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Opatření byla zaměřena na dohled nad bezpečností na silnicích první třídy a na dalších rizikových úsecích.

Kontroly probíhaly celý víkend od pátku 29. srpna do neděle 31. srpna tohoto roku. Policisté se soustředili především na dodržování povolené rychlosti, jízdu v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a také na dodržování zákazu předjíždění.

Během akce byla zkontrolována stovka řidičů. Celkem udělili policisté 47 pokut v řádu desítek tisíc korun.

Pátek 29. srpna

  • 3 řidiči překročili rychlost v obci,
  • 4 vozidla měla závady v technickém stavu,
  • 1 řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem,
  • 2 řidiči používali za jízdy mobilní telefon,
  • 1 řidič byl přistižen pod vlivem alkoholu.

Sobota 30. srpna

  • 8 řidičů překročilo rychlost v obci,
  • 12 vozidel mělo špatný technický stav,
  • 1 řidič nebyl připoután,
  • 1 řidič držel za jízdy telefon,
  • 1 řidič řídil bez příslušného řidičského oprávnění.

Neděle 31. srpna

  • 1 řidič jel po dálnici bez platné dálniční známky,
  • 4 vozidla byla v nevyhovujícím technickém stavu,
  • 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu.

S koncem prázdnin a začátkem školního roku je na silnicích opět více dětí. Malí školáci často nevěnují dopravě dostatečnou pozornost a může chvíli trvat, než si zvyknou na nový režim.

Policisté se proto v následujících dnech více zaměří na dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Řidiči by měli jezdit zvlášť opatrně právě v těchto místech a počítat s tím, že děti mohou někdy jednat nepředvídatelně.

Dodržování předpisů a ohleduplná jízda mohou zachránit zdraví i život nejen dětem, ale i všem ostatním účastníkům silničního provozu.

nprap. Veronika Borovičková
1. září 2025

