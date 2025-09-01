Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Konec prázdnin
Policisté o víkendu zkontrolovali stovku řidičů, udělili 47 pokut a na začátku školního roku se zaměří na přechody u škol.
Na konci letních prázdnin se policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Opatření byla zaměřena na dohled nad bezpečností na silnicích první třídy a na dalších rizikových úsecích.
Kontroly probíhaly celý víkend od pátku 29. srpna do neděle 31. srpna tohoto roku. Policisté se soustředili především na dodržování povolené rychlosti, jízdu v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a také na dodržování zákazu předjíždění.
Během akce byla zkontrolována stovka řidičů. Celkem udělili policisté 47 pokut v řádu desítek tisíc korun.
Pátek 29. srpna
- 3 řidiči překročili rychlost v obci,
- 4 vozidla měla závady v technickém stavu,
- 1 řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem,
- 2 řidiči používali za jízdy mobilní telefon,
- 1 řidič byl přistižen pod vlivem alkoholu.
Sobota 30. srpna
- 8 řidičů překročilo rychlost v obci,
- 12 vozidel mělo špatný technický stav,
- 1 řidič nebyl připoután,
- 1 řidič držel za jízdy telefon,
- 1 řidič řídil bez příslušného řidičského oprávnění.
Neděle 31. srpna
- 1 řidič jel po dálnici bez platné dálniční známky,
- 4 vozidla byla v nevyhovujícím technickém stavu,
- 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu.
S koncem prázdnin a začátkem školního roku je na silnicích opět více dětí. Malí školáci často nevěnují dopravě dostatečnou pozornost a může chvíli trvat, než si zvyknou na nový režim.
Policisté se proto v následujících dnech více zaměří na dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Řidiči by měli jezdit zvlášť opatrně právě v těchto místech a počítat s tím, že děti mohou někdy jednat nepředvídatelně.
Dodržování předpisů a ohleduplná jízda mohou zachránit zdraví i život nejen dětem, ale i všem ostatním účastníkům silničního provozu.
nprap. Veronika Borovičková
1. září 2025