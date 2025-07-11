Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy nanečisto v parku Mirakulum
Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie České republiky? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky, které absolvují všichni budoucí policisté. Akce se uskuteční v sobotu 13. září 2025 v rámci Dne integrovaného záchranného systému v Parku Mirakulum.
Fyzické testy budou probíhat ve třech časech – od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin. Zúčastnit se může široká veřejnost, vstup je zdarma a není nutné kupovat vstupenku do parku. Registrace na místě probíhá vždy 30 minut před začátkem testů, a to po předložení občanského průkazu.
Během akce si budete moci otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky v podobě čtyř disciplín:
- člunkový běh
- kliky
- celomotorický test
- běh na 1000 metrů
Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: http://https://policie.gov.cz/clanek/informace-o-prijeti-k-pcr-prijimaci-rizeni.aspx
Pokud všechny disciplíny zvládnete na požadovanou úroveň, získáte osvědčení o splnění testů s platností 18 měsíců. To vám může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně nastoupit k Policii ČR.
Akce je ideální příležitostí nejen pro zájemce o službu u policie, ale i pro všechny, kteří si chtějí ověřit svou kondici. Nezapomeňte sportovní oblečení, chuť do toho jít naplno a odhodlání překonat sám sebe!
Přejeme všem účastníkům hodně úspěchů!
Plakát Mirakulum_A3_final.jpg
nprap. Veronika Borovičková
11. července 2025