Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečně u vody 2026
Policisté, záchranáři, hasiči, strážníci městské policie a koordinátor BESIP představili veřejnosti zásady bezpečného chování u vody. Nechyběly praktické ukázky záchrany tonoucího, základy první pomoci ani soutěže pro děti.
V úterý 28. července 2026 se na hlavní pláži Proboštských jezer v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi uskutečnila celorepubliková preventivní akce „Bezpečně u vody“. Jejím cílem bylo upozornit návštěvníky na rizika spojená s pobytem u vodních ploch a na vodních cestách a připomenout jim, jak předcházet nebezpečným situacím.
U policejního preventivního stanu si návštěvníci mohli prohlédnout speciálně připravená videa a vyslechnout si důležité rady týkající se bezpečného koupání, pohybu na plavidlech i správného postupu při záchraně člověka z vody.
Zdravotnický záchranář Marek Hylebrant, kterého doprovázela plyšová sanitka a medvědí pomocníci, představil dětem poutavou a srozumitelnou formou základy první pomoci. Ukázal jim, jak správně reagovat při úrazu nebo jiné krizové situaci a jak přivolat potřebnou pomoc.
Do programu se zapojili také strážníci Městské policie Brandýs nad Labem–Stará Boleslav. Děti si na jejich stanovišti mohly zatočit kolem štěstí, odpovědět na otázku nebo splnit úkol zaměřený na rizikové chování. Za správnou odpověď si následně odnesly drobnou odměnu.
Krajský koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Bc. Ondřej Žabenský připomněl návštěvníkům všeobecné zásady bezpečného a odpovědného chování během letních prázdnin.
Velkou pozornost přilákali policisté z Poříčního oddělení Labe – Nymburk, kteří představili své služební plavidlo a přiblížili veřejnosti práci poříční policie. Policisté z oddělení hlídkové služby následně předvedli přímo na jezeře dynamickou ukázku záchrany tonoucí osoby.
Hasiči návštěvníkům představili svou výstroj a ukázali použití suchého obleku ve vodě. Děti si zároveň mohly vyzkoušet, jak se pomocí házecího záchranného vaku poskytuje pomoc člověku, který se ocitl ve vodě v nesnázích. Dozvěděly se přitom, že při záchraně je vždy důležité myslet také na vlastní bezpečnost.
Počasí akci přálo a zájem veřejnosti byl velký. Malí i velcí návštěvníci si z Proboštských jezer odnesli řadu užitečných poznatků, praktických zkušeností a nevšedních zážitků.
Základní pravidla bezpečného pobytu u vody:
- Nikdy nechoďte plavat sami a nepřeceňujte své síly.
- Děti mějte u vody neustále pod dohledem.
- Neskákejte do vody na neznámých nebo nepřehledných místech.
- Do vody nevstupujte rozehřátí, unavení ani bezprostředně po vydatném jídle.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Upřednostňujte místa určená ke koupání, která jsou pod dohledem plavčíka.
- Nepřibližujte se k plavidlům, plavebním drahám, jezům, hrázím a přehradám.
- Děti a neplavci musí mít na plavidlech správně oblečenou a upevněnou záchrannou vestu.
- Při záchraně tonoucího použijte plovoucí pomůcku a nevystavujte nebezpečí také sami sebe.
- Respektujte pokyny plavčíků, policistů a vodních záchranářů.
Přejeme všem krásný a bezpečný zbytek léta bez úrazů.
nprap. Veronika Borovičková
29. července 2026