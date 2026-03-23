Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám najít pohřešovanou ženu
Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov vyhlásili celostátní pátrání po ženě, kterou naposledy viděla její kamarádka dne 19. března 2026.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23080321260311
(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pohřešovaná byla naposledy viděna svoji kamarádkou dne 19. března 2026. Od této doby je nekontaktní a ani se nezdržuje v místě svého bydliště v obci Město Touškov. Doma pohřešovaná zanechala svůj mobilní telefon, osobní doklady i trekové hole, které si brala na delší procházky. Žena je vitální jak mentálně tak i fyzicky.
Pohřešovaná je asi 160 cm vysoká, hubené postavy, má oválný obličej, zelené oči a hnědo šedé vlnité vlasy střižené na mikádo.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu policie nebo na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
23. března 2026