Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám najít pohřešovanou ženu

Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov vyhlásili celostátní pátrání po ženě, kterou naposledy viděla její kamarádka dne 19. března 2026. 

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23080321260311

(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pohřešovaná byla naposledy viděna svoji kamarádkou dne 19. března 2026.  Od této doby je nekontaktní a ani se nezdržuje v místě svého bydliště v obci Město Touškov. Doma pohřešovaná zanechala svůj mobilní telefon, osobní doklady i trekové hole, které si brala na delší procházky. Žena je vitální jak mentálně tak i fyzicky.

Pohřešovaná je asi 160 cm vysoká, hubené postavy, má oválný obličej, zelené oči a hnědo šedé vlnité vlasy střižené na mikádo.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na nejbližší služebnu policie nebo na tísňovou linku 158.

por. Ing. Eva Červenková
23. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 