Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Neznáte muže na fotografii?
Policisté z obvodního oddělení Dobřany by s ním potřebovali hovořit.
Policisté z obvodního oddělení Dobřany prověřují okolnosti případu podvodu, ke kterému došlo v odpoledních hodinách dne 12. března 2026. Dosud neznámý pachatel telefonicky kontaktoval ze skrytého čísla poškozenou, přičemž se vydával za příslušníka Policie ČR a pod smyšlenou legendou napadení jejího bankovního účtu z ní vylákal tři bezhotovostní převody ve výši přes 180 tisíc korun.
Prověřováním případu policisté zjistili, že část odeslaných peněz si ještě téhož dne vyzvedl neznámý muž v bankomatu v Plzni v OC Olympia. Tento muž, který je zachycen na fotografii při výběru, je osobou důležitou pro trestní řízení a policisté by s ním potřebovali hovořit.
Policisté tímto žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni osobu identifikovat, znají jeho totožnost, případně samotnou osobu zachycenou na fotografii, aby neprodleně kontaktovali policisty z obvodního oddělení Dobřany na telefonním čísle 974 326 741 nebo zavolali své poznatky na tísňovou linku 158.
por. Eva Červenková
10. června 2026