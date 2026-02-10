Policie České republiky  

Mladík utekl z dětského domova

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov po něm vyhlásili celostátní pátrání jako po hledané osobě. 

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18330206260311

Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno.

Jmenovaný je svěřencem dětského domova Robinson ve Stodě, odkud dne 6. února 2026 kolem 13:30 hodin utekl oknem a do současné doby se nevrátil. Svěřenec netrpí žádnou duševní poruchou a nebere žádné léky.

Mladík je vysoký 165 – 170 cm, hubené postavy, má kudrnaté černé krátké vlasy a v obou uších má náušnice. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou bundu a pantofle.


Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.

por. Ing. Eva Červenková
10. února 2026
 

