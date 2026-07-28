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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ve vysoké rychlosti předjel policejní vůz

Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. 

Dopravní policisté z dálničního oddělení Lubenec ve čtvrtek 23. července letošního roku prováděli dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na dálnici D6 krátce před čtrnáctou hodinou u Lubence projel kolem policejního vozu vysokou rychlostí osobní automobil značky Lexus.

Policisté řidiči naměřili rychlost 194 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili.

Policisté u čtyřicetiletého řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Na místě mu následně zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Přestupkové jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

nprap. Jan Bílek
28.7.2026

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