Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vážná dopravní nehoda v Karlových Varech
Cyklista utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.
V neděli 2. srpna letošního roku kolem sedmnácté hodiny odpolední došlo v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě osobního automobilu a cyklisty. K té mělo dojít tak, že dvaatřicetiletý řidič osobního vozidla na křižovatce ulic Bezručova a Americká zřejmě nedal při odbočování přednost protijedoucímu šestatřicetiletému cyklistovi. Po nárazu a následném pádu utrpěl cyklista vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.
Policisté u řidiče osobního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. U cyklisty nebylo možné vzhledem k vážnému zranění dechovou zkoušku provést.
Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Prevence:
S přibývajícím počtem cyklistů na silnicích je důležité, aby všichni účastníci silničního provozu byli ohleduplní, předvídaví a dodržovali pravidla silničního provozu. Právě vzájemný respekt a opatrnost mohou výrazně přispět k předcházení dopravním nehodám.
Cyklisté by měli používat jízdní kolo v řádném technickém stavu a před každou jízdou zkontrolovat zejména funkčnost brzd, osvětlení a povinné výbavy. Správně nasazená cyklistická přilba, přestože je povinná pouze pro osoby mladší 18 let, může významně snížit riziko vážného zranění, a proto je její používání doporučeno všem. Za snížené viditelnosti je nezbytné být dobře osvětlen a vybaven reflexními prvky. Samozřejmostí by mělo být věnovat se plně řízení a vždy a včas a zřetelně dávat znamení o změně směru jízdy.
Řidiči motorových vozidel by měli mít na paměti, že cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Při jejich předjíždění je nutné dodržovat bezpečný boční odstup, který činí nejméně 1,5 metru, a na komunikacích s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h alespoň 1 metr. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat také odbočování, vyjíždění z vedlejších komunikací, otevírání dveří zaparkovaných vozidel i jízdě v místech se zhoršeným rozhledem. Přizpůsobení rychlosti jízdy aktuální situaci a ohleduplné chování vůči ostatním účastníkům provozu mohou výrazně přispět k bezpečnosti na silnicích.
Bezpečnost silničního provozu je odpovědností každého účastníka. Vzájemná ohleduplnost, respekt k pravidlům a předvídavé chování mohou pomoci předejít zbytečným nehodám i jejich vážným následkům.
nprap. Jan Bílek
3.8.2026