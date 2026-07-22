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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vážná dopravní nehoda u Karlových Varů

Došlo ke střetu osobního vozidla a autobusu. 

V úterý 21. července letošního roku krátce po sedmnácté hodině došlo u Karlových Varů k dopravní nehodě osobního vozidla a autobusu. K té mělo dojít tak, že řidička osobního vozidla značky Opel jedoucí směrem z Karlovy Vary – Hůrky k silnici č. I/6 při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost, vyjela do protisměru, kde se následně čelně střetla s projíždějícím autobusem. Řidič autobusu se střetu pokusil zabránit tím, že přejel co nejvíce vpravo. Po nárazu se autobus, ve kterém se nacházeli dva cestující a řidič, zastavil o strom. 

Při dopravní nehodě utrpěla šestačtyřicetiletá řidička osobního vozidla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. V autobusu utrpěl zranění jeden cestující. Ten byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo.

Dechová zkouška u řidiče autobusu vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem k rozsahu zranění řidičky nebylo možné dechovou zkoušku provést, a tak byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 200 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Jan Bílek
22.7.2026

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