Pomozte při pátrání

Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při střetu s cyklistou utrpěla nezletilá chodkyně lehká zranění. 

V neděli 3. srpna letošního roku krátce před osmnáctou hodinou jsme přijali na tísňovou linku 158 oznámení, že v oboře Svatý Linhart ve směru k rozhledně Diana došlo ke srážce cyklisty s nezletilou chodkyní. Ta měla vyběhnout z lesa do jízdy cyklisty, kdy následně došlo ke střetu. Nezletilá chodkyně měla upadnout na zem a udeřit se do hlavy, cyklista náraz ustál a zastavil.

Při střetu nezletilá dívka utrpěla lehká zranění, se kterými byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u cyklisty provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky střetu cyklisty s chodkyní, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
8.8.2025

