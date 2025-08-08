Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Při střetu s cyklistou utrpěla nezletilá chodkyně lehká zranění.
V neděli 3. srpna letošního roku krátce před osmnáctou hodinou jsme přijali na tísňovou linku 158 oznámení, že v oboře Svatý Linhart ve směru k rozhledně Diana došlo ke srážce cyklisty s nezletilou chodkyní. Ta měla vyběhnout z lesa do jízdy cyklisty, kdy následně došlo ke střetu. Nezletilá chodkyně měla upadnout na zem a udeřit se do hlavy, cyklista náraz ustál a zastavil.
Při střetu nezletilá dívka utrpěla lehká zranění, se kterými byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Policisté u cyklisty provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky střetu cyklisty s chodkyní, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
8.8.2025