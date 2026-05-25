Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomněnkový den
Připomínka pohřešovaných dětí.
Každý rok 25. května si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý také jako Pomněnkový den. Tento den je věnován dětem, které se z různých důvodů nevrátily ke svým rodinám, a současně upozorňuje veřejnost na důležitost prevence a ochrany těch nejzranitelnějších. Symbolem tohoto dne je pomněnka – drobná modrá květina, která vyjadřuje tichou výzvu, abychom na tyto děti nezapomínali. Připomíná, že naděje na jejich nalezení nesmí vyhasnout, ať už zmizely nedávno, nebo před mnoha lety. Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vyrazili do obchodního centra, aby veřejnosti tento den připomenuli.
Jak Pomněnkový den vznikl
Historie tohoto dne sahá do roku 1983 ve Spojených státech amerických. Impulsem se stal případ šestiletého chlapce Etana Patze, jehož zmizení vyvolalo širokou společenskou diskusi o bezpečnosti dětí. Následně začaly vznikat databáze pohřešovaných osob a postupně se tato myšlenka rozšířila i do dalších zemí světa.
Důraz na prevenci
Zmizení dítěte představuje vždy velmi závažnou situaci. Proto Policie České republiky dlouhodobě upozorňuje na význam preventivních opatření, která mohou riziko podobných událostí snížit.
Mezi základní doporučení patří:
• Vést děti k bezpečnému chování už od raného věku. Měly by vědět, že nemají komunikovat s neznámými lidmi ani s nimi nikam odcházet bez vědomí rodičů. V případě ohrožení by měly vyhledat pomoc u důvěryhodné dospělé osoby.
• Pravidelná komunikace s dětmi je klíčová. Rodiče by měli vědět, kde a s kým dítě tráví čas, a zároveň vytvářet prostředí důvěry, aby se dítě nebálo svěřit.
• Mít k dispozici aktuální fotografie dítěte, které mohou v případě pátrání výrazně pomoci s jeho identifikací.
• Využít krizovou linku 116 000, která funguje bezplatně v rámci celé Evropské unie a poskytuje pomoc rodinám i možnost nahlášení pohřešovaného dítěte.
Do pátrání po pohřešovaných dětech se může nepřímo zapojit každý z nás. Policie apeluje na občany, aby byli všímaví a nezůstávali lhostejní. Sdílení informací, včasné oznámení podezřelého chování nebo zvýšená pozornost mohou sehrát zásadní roli.
Dalším užitečným nástrojem jsou tzv. KID karty, dostupné na stránkách https://www.societyforall.cz/karta-kid .
Tyto materiály pomáhají rozpoznat situace, kdy může být dítě v ohrožení, a poskytují návod, jak správně postupovat v souladu s jeho zájmem a právními předpisy. Jsou určeny nejen rodičům, ale i odborné i široké veřejnosti.
Pomněnkový den nám každoročně připomíná, že bezpečí dětí není samozřejmostí. Každé dítě má právo vyrůstat v bezpečí svého domova a je na celé společnosti, aby k jeho ochraně aktivně přispívala.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
25. 5. 2026