Policisté kontrolují chatové oblasti
Připomínají důležitost zabezpečení a nabízí rady zahrádkářům.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v těchto dnech zintenzivnili dohled v chatových oblastech napříč celým regionem. Se začínajícím jarem se do svých rekreačních objektů postupně vracejí zahrádkáři a chataři, kteří po zimním období často přicházejí zjistit, zda je jejich majetek v pořádku a zda jejich nemovitost nenavštívil zloděj.
V rámci preventivně bezpečnostních opatření hlídky pravidelně kontrolují vybrané lokality, sledují podezřelý pohyb osob a také se zaměřují na samotné zabezpečení rekreačních objektů. Každoročně evidujeme případy, kdy pachatelé využijí období, kdy jsou chaty přes zimu opuštěné. Jaro je stejně jako podzim ideálním časem připomenout chatařům zásady správného zabezpečení.
Jak chatku správně zabezpečit?
Doporučení policie zahrnují zejména:
• Kvalitní mechanické zabezpečení – pevné dveře, bezpečnostní zámky, mříže u menších oken či uzamykatelných ventilací.
• Základní elektronické zabezpečení – např. jednoduché alarmy s lokální sirénou nebo s upozorněním na mobilní telefon.
• Minimální lákadla – nenechávat v objektu cenné věci, elektroniku či nářadí.
• Viditelné označení majetku – gravírování či vedení přehledu o věcech.
• Dobré vztahy se sousedy – soused, který si všimne podezřelého pohybu, je často tou nejlepší prevencí.
Co dělat, když zjistíte, že byla vaše chata vykradena?
• Pokud vidíte poškozené dveře, okno nebo jiné známky násilného vniknutí, nevstupujte do objektu. Pachatel se může stále nacházet uvnitř a zároveň byste mohli zničit důležité stopy.
• Okamžitě volejte policii – tísňová linka 158. Uveďte přesné místo, popis poškození a informaci, zda hrozí, že je pachatel stále na místě.
• Počkejte na příjezd hlídky a neprovádějte vlastní „šetření“.
• Po vloupání je vhodné posílit mechanické zabezpečení (např. zámky, dveře, petlice, mříže) aj.
Policejní preventisté připomínají, že pravidelná návštěva chaty, její údržba a přítomnost známých nebo sousedů výrazně snižuje riziko vloupání. Každá chatka, kterou policisté během těchto hlídkových činností vizuálně zkontrolují, obdrží kartičku s datem kontroly. Na ní najdou majitelé nejen informaci o provedení policejní kontroly, ale také praktické preventivní rady, jak účinně chránit svůj majetek před pachateli majetkové trestné činnosti. Cílem akce, je posílit pocit bezpečí obyvatel a připomenout, že správné zabezpečení rekreačních objektů výrazně znesnadňuje pachatelům jejich jednání.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
17. 3. 2026