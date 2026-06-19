Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích fyzického napadení
Dojít k němu mělo v Karlových Varech na začátku letošního roku.
Na začátku letošního roku, konkrétně 3. ledna krátce před dvaadvacátou hodinnou, mělo v ulici Varšavská v Karlových Varech dojít k fyzickému napadení mezi několika muži. Dva muži, kteří napadli dalšího muže, z místa odjeli osobním vozidlem. Incidentu mělo přihlížet několik procházejících osob. Napadený muž utrpěl zranění. Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté pátrají po svědcích, kteří se v době, kdy došlo k fyzickému napadení, nacházeli v blízkosti tohoto incidentu. Žádáme osoby zachycené na fotografiích, aby se obrátily přímo na kriminalisty v Karlových Varech, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohly tak s objasněním případu.
Policisté žádají případné svědky, kteří osoby na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.
nprap. Jan Bílek
19.6.2026