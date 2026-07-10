Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dvou dopravních nehod
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Dopravní nehoda v Karlových Varech
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v pondělí 29. června letošního roku krátce po půl čtvrté hodině odpolední v ulici Zeyerova v Karlových Varech. Na vyznačeném přechodu pro chodce mělo dojít ke střetu procházející chodkyně s motocyklem. Při nehodě utrpěla chodkyně lehká zranění.
Dechová zkouška vyšla u řidiče motocyklu s negativním výsledkem. U chodkyně s výsledkem pozitivním 0,64 promile.
Dopravní nehoda u Bečova nad Teplou
K vážné dopravní nehodě došlo ve středu 8. července krátce po dvanácté hodině na silnici číslo I/20 u Bečova nad Teplou ve směru od Karlových Varů na Plzeň. K té mělo dojít tak, že řidič osobního vozidla značky Volkswagen odbočoval směrem do obce Vodná, přičemž ho měl v tom okamžiku předjíždět řidič motocyklu. Při tomto mělo dojít ke střetu.
Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.
Karlovarští dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, kteří v inkriminovanou dobu místy projížděli nebo procházeli, a nehody mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k těmto dopravním nehodám, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
10.7.2026