Pátráme po svědcích dopravních nehod
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody tří osobních vozidel, ke které došlo v pátek 20. února letošního roku u Karlových Varů. V pátek 20. února letošního roku krátce před půl třetí hodinou odpolední došlo na silnici č. I/6 u Karlových Varů k dopravní nehodě tří osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Suzuki na křižovatce na Olšová Vrata zřejmě nerespektoval dopravní značení a nedal přednost vozidlu značky Suzuki jedoucí po hlavní silnici. To bylo po nárazu odraženo do protisměru, kde se dále střetlo s osobním vozidlem značky Ford.
Při dopravní nehodě bylo zraněno šest osob. Všechny byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Dechové zkoušky u všech řidičů vyšly s negativním výsledkem.
Dále pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodkyně, ke které došlo 18. ledna letošního roku v Karlových Varech. Krátce před sedmou hodinou ranní řidič osobního vozidla značky Volvo při couvání v ulici Zahradní narazil zadní částí do procházející chodkyně. Ta utrpěla zranění, se kterými vyhledala lékařské ošetření.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, a nehody mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.
Informace k těmto dopravním nehodám, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
25.2.2026