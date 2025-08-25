Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Došlo ke střetu chodce a cyklisty.
V pátek 22. srpna letošního roku krátce před čtrnáctou hodinou došlo v ulici Vřídelní v Karlových Varech k dopravní nehodě cyklisty a dosud nezjištěného chodce. Ten měl projíždějícímu cyklistovi náhle vstoupit do cesty, přičemž mu narazil do kola. Cyklista měl vlivem nárazu upadnout doprava, kde se střetl s procházející chodkyní, která po nárazu upadla na zem.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Policisté u cyklisty a chodkyně provedli orientačních dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní číslo 974366408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
25.8.2025