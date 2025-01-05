Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešovaném muži
Mohl by se pohybovat v Praze či v Benešově.
Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 56letém muži z Karlových Varů, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má krátké šedé vlasy a modré oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešování muže oznámila jeho dcera, která uvedla, že měl její otec přijet 16. prosince loňského roku na svátky z Prahy do Karlových Varů. Naposledy s ním měla hovořit příbuzná oznamovatelky v pondělí 8. prosince, kdy jí pohřešovaný muž uvedl, že na svátky určitě dorazí. Mobilní telefon má, je ale nedostupný. Před několika měsíci si měl najít práci v jednom z obchodních domů v Praze. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se pohřešovaný muž mohl pohybovat na území hlavního města Prahy nebo v Benešově a okolí.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
5.1.2025