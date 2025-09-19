Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Karlovarští kriminalisté v současné době pátrají po pohřešované 12leté dívce z Karlových Varů, která je přibližně 165 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a černé delší vlasy.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka měla ve čtvrtek 18. září letošního roku odejít z místa bydliště v Karlových Varech a do současné doby se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívka by u sebe měla mít mobilní telefon, který je ale nedostupný. Na sobě by měla mít bílou mikinu, bílé tílko, džíny a bílé boty. Naposledy měla být viděna včerejšího dne kolem dvacáté hodiny v ulici Horova.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
19.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 