Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Karlovarští kriminalisté v současné době pátrají po pohřešované 12leté dívce z Karlových Varů, která je přibližně 165 cm vysoké střední postavy, má hnědé oči a černé delší vlasy.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaná dívka měla ve čtvrtek 18. září letošního roku odejít z místa bydliště v Karlových Varech a do současné doby se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívka by u sebe měla mít mobilní telefon, který je ale nedostupný. Na sobě by měla mít bílou mikinu, bílé tílko, džíny a bílé boty. Naposledy měla být viděna včerejšího dne kolem dvacáté hodiny v ulici Horova.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
19.9.2025