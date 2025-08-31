Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po odcizených jízdních kolech
Případné poznatky volejte na linku 158.
V neděli 31. srpna letošního roku přijali policisté na lince 158 oznámení o vloupání do areálu oploceného parkoviště v Karlových Varechv ulici Chebská.
Dosud neznámý pachatel měl v době od soboty 30. 8. 2025 od 22:30 hodin do neděle 31. 8. 2025 do 7:30 hodin přestřihnout oplocení areálu a odcizit dvě jízdní kola, která byla uzamčena k plotu poblíž jednoho z karavanů.
Případem se zabývají karlovarští kriminalisté. V průběhu šetření se jim podařilo získat přesný popis odcizených kol a jejich fotografie.
Popis odcizených kol:
Scott Spark 710, modro-černé barvy, bílé nápisy MAXXIS na pneu, přední vidlice zn. FOX s oranžovým nápisem na černém podkladu.
Rocky Mountain Element Carbon 50c1, černé barvy, bílé nápisy MAXXIS na pneu.
Škoda na odcizených kolech byla předběžně vyčíslena na částku kolem 200 000 Kč.
Kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli a odcizených kolech. Případné poznatky, které by pomohli při vyšetřování volejte na linku 158. Taktéž oznamte policistům na lince 158 pokud byste odcizená kola na přiložených fotografiích někde viděli, případně je někdo nabízel k prodeji.
Předem děkujeme za spolupráci a případné poznatky.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
31. 8. 2025